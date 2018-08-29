В честь Дня Конституции «Нур Отан» подарил детям Алматы праздник

30 августа Казахстан отметит один из самых важных государственных праздников – День Конституции.

В честь Дня Конституции Алматинский городской филиал партии «Нур Отан» совместно с ТРК «MEGA Center Almaty» провели благотворительную акцию в поддержку воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей, сообщает Zakon.kz.

Более 200 детей в возрасте от 6 до 12 лет провели незабываемый и интересный день в развлекательном центре «Happylon». Для юных посетителей был организован концерт с участием любимых героев мультфильмов и развлекательные конкурсы с призами. Также каждый ребенок получил возможность вдоволь наиграться на любимых аттракционах и получить памятное фото.

«Хочу выразить благодарность организаторам за проведение такой акции. Здорово, что мы получили возможность прийти в развлекательный парк и провести время с детьми. Партия «Нур Отан» дала нам безлимитную карту на аттракционы. Мы смогли поиграть на каждом, дети выбрали для себя любимые игры и теперь мы будем приходить, и знать, куда нам идти. Многие здесь присутствующие имеют по несколько детей и не каждый может обеспечить своим детям такие развлечения. Хорошо, что есть такие акции и есть возможность подарить детям радость», - рассказала многодетная мама Ольга.

Данная акция не является разовой, организаторы заверили, что будут проводить подобные мероприятия в течение года во всех районах города.

«Все дети должны чувствовать себя детьми, играть, развиваться и не чувствовать себя обделенными. Здесь присутствуют дети, которые в первый раз приходят в развлекательный центр и никогда ранее не катались и не играли на аттракционах. Эта акция проходит на постоянной основе, мы должны помочь каждому ребенку в становлении как личности», - сказал руководитель отдела общественно-политической работы АГФ партии «Нур Отан» Кайым-Мунар Табеев.

Алматинский городской филиал партии «Нур Отан» в регулярном порядке проводит благотворительные акции. Недавно при поддержке спонсоров нуждающимся семьям с детьми подарили школьные принадлежности, форму и тёплые вещи.

30 августа Казахстан отметит один из самых важных государственных праздников – День Конституции. В честь праздника по всей стране проводятся культурно-массовые мероприятия.

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