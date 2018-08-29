Городские и сельские педагоги школ могут получать свыше 200 тысяч тенге

Какими могут быть зарплаты учителей рассказали в МОН РК.

На брифинге в СЦК глава Министерства образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал, по каким критериям начисляется зарплата городским и сельским учителям, передает корреспондент Zakon.kz.

«По трем компонентам повышается заработная плата: первое это - за обновленное содержание - это по всей стране. На сегодня 205 тысяч учителей начинают получать повышенную зарплату с 1 сентября. Второе - это за национальный квалификационный тест - за новые категории. У нас из 60 тысяч учителей, которые пришли сдавать национальный тест - 36 тысяч учителей по всей стране начнут получать дополнительные средства. Третье - город Астана - это в рамках внедрения подушевого финансирования», -сказал министр.

По его словам, норматив подушевого финансирования «туда заложили и премиальные учителям и возможность внутри школы перераспределять средства».

«Этот норматив повышен больше, чем сейчас государство тратит на одного ребенка, что позволяет учителям дополнительно поднять заработные платы. Что и в Астане произошло при внедрении подушевого финансирования. По мере того как мы это внедрим по всей стране - зарплаты, мы надеемся, будут повышаться», - отметил Е. Сагадиев.

В то же время вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов считает, что к вопросу о зарплате учителей всегда нужно осторожно подходить.

«В постановлении правительства говорится - у нас есть четыре группы: если это городской учитель, то у него одна зарплата, если сельский добавляется 25%. Если он имеет класс, кабинет есть - надбавки могут доходить до 28 тысяч тенге. Если он ведет в английских класса ему еще платят 35 тысяч тенге. Если условно он преподает в классах где обновленное содержание - плюс 30% к должностному окладу. Если он получил новую категорию от 30 - до 50%», - перечислил он.

Таким образом, как сообщил замглавы МОН РК, средняя зарплата учителя может варьироваться в различных пределах.

«Это 200 тысяч или 100 тысяч тенге, мы говорим несколько неправильно, потому что ситуация она разная все зависит от категории учителя, его стажа и других заслуг. Приведу конкретный пример. Учитель в сельской местности гипотетически может получать в целом до более 200 тысяч тенге. Например, его оклад это 103 тысячи тенге, плюс до 27 тысяч тенге у него будет доплата, если у него есть класс, проверка тетрадей и так далее. Он может получать еще, если ведет по обновленной программе - 30 тысяч, если он еще ведет уроки на английском языке - это еще плюс 35 тысяч тенге. Вы видите, сколько он может получать», - подчеркнул он.

«На селе, например, если нет стажа, но есть категории то он может получать 130 тысяч тенге. Поэтому, когда мы говорим о зарплате учителей нужно говорить осторожно и иметь конкретно в виду какой учитель города или села», - заключил А. Аймагамбетов.

Ксения Давыдова, Астана

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