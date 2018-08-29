Кадровые изменения произошли в акимате Алматы

Назначен замакима Алматы.

Ерлан Аукенов вернулся на пост заместителя акима Алматы после обучения за рубежом по программе «Развитие городов» в магистратуре Лондонской школы экономики и политических наук, передает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

Сообщается, что в рамках обучения изучались вопросы урбанизации, включая формирование городских агломераций, создание экономических зон, развитие транспортных систем и инфраструктуры, влияние их на социально-экономические процессы и улучшение экологии. Предметом изучения стал мировой опыт внедрения современных концепций «Green Economy» и «Resilient city» как в малых городах, так и крупнейших мегаполисах мира.

В акимате Алматы Ерлан Аукенов будет курировать вопросы транспорта, социальной сферы, занятости населения и ЧС. Ранее он курировал вопросы индустриально-инновационного развития, торговли, развития малого и среднего бизнеса.

Аукенов был назначен заместителем акима Алматы в августе 2015 года, а спустя два года временно покинул должность в связи с прохождением обучения.

В свою очередь, заместитель акима Мурат Дарибаев освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Аким Алматы Бауыржан Байбек поблагодарил Мурата Дарибаева за проведенную работу и пожелал дальнейших успехов. За последний год им была проведена системная работа и достигнуты определенные результаты по обновлению общественного транспорта, ремонту и строительству дорог, в том числе скоростной линии БРТ, в сфере труда и социальной защиты.

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