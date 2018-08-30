В ВКО бабушка с внуком почти сутки провели в лесу

На поиск пропавших незамедлительно выехали местные спасатели и полицейские.

Вечером 28 августа к спасателям Риддера обратился мужчина с просьбой помочь отыскать пенсионерку и 10-летнего мальчика, которые, собирая грибы, отошли от машины и потерялись. Заблудившихся разыскивали спасатели и кинологи с собакой, однако женщина с ребенком нашлись сами, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание YK-news.

28 августа около 13.00 пенсионерка и ее несовершеннолетний внук отправились в лес за грибами в районе Серого луга в Риддере и потерялись. На поиск пропавших незамедлительно выехали местные спасатели и полицейские.

— Утром 29 августа к поисковым работам присоединились сотрудники Восточного регионального оперативно-спасательного отряда с кинологическим расчетом, — сообщили в областном департаменте по ЧС.

Собака тут же взяла след, и шла по нему. Однако ближе к полудню женщина с ребенком самостоятельно вышли на дорогу в стороне базы отдыха «Климовка». Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели напоминают любителям «тихой охоты» — старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте углов» по незнакомой местности, не уходите далеко от автомобиля на котором приехали.

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