Анонс выступлений казахстанцев на Азиаде 30 августа

Сегодня финалы в гребле и у Ольги Рыпаковой.

Соревновательная программа Азиатских игр-2018 близится к завершению, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

30 августа на Азиаде состоится насыщенный на финалы день. В секторе для прыжков появится олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Также в качестве фаворитов свои финалы проведут гребцы. Есть шансы на медали в дзюдо и велотреке. Более подробно о том, кто именно и когда — читайте ниже.

Старт соревнований указан по времени Астаны.

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, женщины. Финалы

Кто: С. Емельянов, Т. Емельянов, А. Ергучев, И. Голендов, А. Дергунов, С. Токарницкий, Е. Алексеев

Начало: В 07.30

Вид спорта: Дзюдо. Мужчины, женщины

Кто: С. Нышанбаева (57 кг), И. Бердибекова (63 кг), З. Бектаскызы (70 кг), Ж. Смагулов (73 кг), Д.Хамза (81 кг)

Начало: В 08.00

Вид спорта: Велотрек. Омниум. Мужчины

Кто: А. Захаров

Начало: В 08.00

Вид спорта: Волейбол. Мужчины

Кто: Казахстан - Монголия

Начало: В 09.00

Вид спорта: Регби. Женщины

Кто: Казахстан — Таиланд; Казахстан - Япония

Начало: В 11.00 и в 14.45

Вид спорта: Прыжки на батуте. Мужчины

Кто: П. Алиев

Начало: В 12.30

Вид спорта: Водное поло. Четвертьфинал. Мужчины

Кто: Казахстан - Индонезия

Начало: В 15.30

Вид спорта: Легкая атлетика. Финалы. Женщины

Кто: О. Рыпакова, И. Эктова, Т. Нерознак, женские эстафетные команды 4 по 100 и 4 по 400 метров

Начало: В 17.30

Вид спорта. Кураш. Мужчины, Женщины

Кто: Е. Мырзапаров, К. Тайжанова, Г. Аманханова

Начало: В 13.00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!