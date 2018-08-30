Анонс выступлений казахстанцев на Азиаде 30 августа
Сегодня финалы в гребле и у Ольги Рыпаковой.
Соревновательная программа Азиатских игр-2018 близится к завершению, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
30 августа на Азиаде состоится насыщенный на финалы день. В секторе для прыжков появится олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Также в качестве фаворитов свои финалы проведут гребцы. Есть шансы на медали в дзюдо и велотреке. Более подробно о том, кто именно и когда — читайте ниже.
Старт соревнований указан по времени Астаны.
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, женщины. Финалы
Кто: С. Емельянов, Т. Емельянов, А. Ергучев, И. Голендов, А. Дергунов, С. Токарницкий, Е. Алексеев
Начало: В 07.30
Вид спорта: Дзюдо. Мужчины, женщины
Кто: С. Нышанбаева (57 кг), И. Бердибекова (63 кг), З. Бектаскызы (70 кг), Ж. Смагулов (73 кг), Д.Хамза (81 кг)
Начало: В 08.00
Вид спорта: Велотрек. Омниум. Мужчины
Кто: А. Захаров
Начало: В 08.00
Вид спорта: Волейбол. Мужчины
Кто: Казахстан - Монголия
Начало: В 09.00
Вид спорта: Регби. Женщины
Кто: Казахстан — Таиланд; Казахстан - Япония
Начало: В 11.00 и в 14.45
Вид спорта: Прыжки на батуте. Мужчины
Кто: П. Алиев
Начало: В 12.30
Вид спорта: Водное поло. Четвертьфинал. Мужчины
Кто: Казахстан - Индонезия
Начало: В 15.30
Вид спорта: Легкая атлетика. Финалы. Женщины
Кто: О. Рыпакова, И. Эктова, Т. Нерознак, женские эстафетные команды 4 по 100 и 4 по 400 метров
Начало: В 17.30
Вид спорта. Кураш. Мужчины, Женщины
Кто: Е. Мырзапаров, К. Тайжанова, Г. Аманханова
Начало: В 13.00.
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