Нападение льва на дрессировщика московского цирка попало на видео
Дрессировщик получил травму руки.
Фото : Деловой Донбасс30 августа 2018, 08:16
На дрессировщика Большого Московского цирка и участника Всемирного циркового фестиваля "Идол-2018" Алексея Макаренко напал лев, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 27 августа в конце репетиции, когда хищники покидали манеж. Животные должны идти по одному и в определенной последовательности, но один из львов погнался за другим.
Чтобы не допустить драки, дрессировщики перегородили ему дорогу. Лев тут же набросился на Макаренко.
Дрессировщик получил травмы руки, однако сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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