День национальной культуры финно-угорского народа отпраздновали в Бурлинском районе ЗКО

В Казахстане проживает порядка 9 тысяч представителей народности мордва, из которых на ЗКО приходится свыше 2,5 тысячи.

В районном Доме Дружбы прошло празднование Дня национальной культуры финно-угорского народа. Примечательно, что состоялось оно во вторую годовщину создания в Бурлинском районе этнокультурного объединения финно-угров «Ялгат», сообщает zakon.kz.

Финно-угорские народы объединяют в своей семье порядка 30 языковых групп. В их числе: венгры, финны, карелы, мордва, удмурты, эстонцы, марийцы и другие народности. В Казахстане проживает порядка 9 тысяч представителей народности мордва, из которых на ЗКО приходится свыше 2,5 тысячи. В 2016 году в Бурлинском районе было зарегистрировано первое в области и второе в республике этнокультурное объединение финно-угорского народа, получившее название «Ялгат», что на языке эрзя (одного из мордовских субэтносов) означает «друзья».

Как отмечает председатель финно-угорского этнокультурного объединения «Ялгат» Владимир Будник, только в Бурлинском районе насчитывается более 1000 представителей мордовской национальности, а если еще добавить потомков удмуртов, коми, эстонцев, то численность финно-угорского народа окажется немалой. О житии-бытии финно-угорского народа с древности до наших дней, о мордовских обычаях, традициях, языке рассказывалось во время встречи в районном Доме Дружбы. Эмоциональное выступление председателя финно-угорского этнокультурного объединения подкреплялось слайдами, из которых можно было узнать, что издревле такие народности, как меря, мещера, мурома, проживали там, где ныне находятся Рязанская, Владимирская области, а ижора и чудь – на северо-западе России. Относящиеся этнически к финно-угорской языковой группе, ныне эти народности ассимилировались, смешались с другими. Разве что остались теперь они в таких названиях, как: Мещерские леса, город Муром. Кстати, и слово «Москва» ряд гипотез выводит из различных финно-угорских языков. Так, на языке коми «ва» означает «вода», «река» или «мокрый», а «Моск» означает «корова», а на марийском языке «Москва» – это сочетание двух слов: «медведь» и «мать».

Эти интересные факты, как и то, что центром финно-угров в мировом масштабе является столица Финляндии Хельсинки, а в России – Саранск, и что 16 августа отмечается День национальной культуры финно-угорского народа, гости праздника узнали из презентации Владимира Будника.

К слову, о гостях. На праздник были приглашены руководители и члены районных этнокультурных объединений и центров, председатель Совета общественного согласия Бактыгул Окаева, детский танцевальный коллектив «Жулдыз» из села Жарсуат.

В адрес этнообъединения «Ялгат» прозвучало немало теплых слов и пожеланий от районного депутата и председателя корейского этноцентра «Тонг иль» Виталия Ана, украинского этнообъединения «Хуторок» Алексея Ганненко, членов казахского и татарского этнообъединений «Мирас» и «Сарман»; и районного депутата, члена русского ЭКО «Приуралье» Надежды Шиганаковой.

Поздравления прозвучали и от Зумрад Менешевой, недавно назначенной на должность директора Дома Дружбы, директора Жарсуатского ДК Саним Анесовой, ветерана культуры Розы Джумабаевой и от председателя Совета общественного согласия Бактыгул Окаевой, отметивших, что за два года существования ЭКО «Ялгат» было проделано немало работы – от участия в районных мероприятиях до организации народных праздников.

Поскольку собрание в Доме Дружбы было посвящено культуре и традициям финно-угорского народа, вниманию были представлены мордовский танец в исполнении детского танцевального коллектива из села Жарсуат (к слову, в этом селе проживает наибольшее число представителей мордовской народности), мордовские национальные игры «Журавли» и «Платочки», стихи на мордовском языке. Также присутствующие могли ознакомиться с работами Татьяны Будник - супруги председателя ЭКО «Ялгат», выполненными в стиле вышивки крестиком.

В завершение праздника от руководства районного отдела культуры председателю финно-угорского этнокультурного объединения Владимиру Буднику и директору Жарсуатского ДК Саним Анесовой были вручены благодарственные письма.

Ирина Шуклина

Фото Т. Муканова

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