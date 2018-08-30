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Прокуратура Астаны выявила фиктивные задолженности по зарплате на миллиард тенге

В соответствии с Законом, в первую очередь взыскивается задолженность по заработной плате.

Фото : prokuror.gov.kz30 августа 2018, 12:16

Прокуратурой города Астаны выявлены факты фиктивной задолженности организаций по заработной плате на 1,3 млрд. тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Недобросовестные собственники предприятий в целях сохранения активов и неисполнения своих обязательств перед третьими лицами, заключали мнимые трудовые договора и начисляли аффилированным лицам повышенные заработные платы.

В соответствии с Законом, в первую очередь взыскивается задолженность по заработной плате.

К примеру, учредитель одного Товарищества, чтобы избежать долга перед банком в сумме 381 млн. тенге, в течение года начислил себе более 1 миллиарда тенге в качестве заработной платы.

После этого через суд утвердил мировое соглашение между собой и Товариществом о признании задолженности и, получив исполнительный лист, попытался списать её в пользу своего предприятия.

По инициативе прокуратуры Астаны определение суда отменено.

Аналогичные факты имели место при рассмотрении судами столицы гражданских дел о взыскании заработной платы еще по 3-м предприятиям.

В отношении 2-х возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.416 УК РК (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем).

По всем предприятиям принимаются меры по отмене фиктивной задолженности.


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