Канело не разрешили драться в специальных перчатках в бое с Головкиным

Это не первые разногласия вокруг "инвентаря" боксеров.

Экс-чемпиону мира в двух весовых категориях мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (49-1-2, 34 КО) не разрешили драться в специальных перчатках в матче-реванше с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Vesti.kz.



По информации издания Yahoo! Sports, "Канело" хотел использовать перчатки под названием "Нет бокса - нет жизни" (No Boxing No Life), которые были разработаны его тренером Эдди Рейносо и изготовлены в Мексике.



Однако глава Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт не разрешил их использовать, так как эти перчатки не были надлежащим образом протестированы.



При этом Беннетт не уверен, перчатки какого бренда в итоге наденет Альварес на реванш.

"Я могу лишь заверить вас в том, что это не будут те специальные перчатки", - добавил функционер.

Отметим, что это не первые разногласия вокруг "инвентаря" боксеров. Так, еще в марте в интервью Yahoo! Sports тренер Головкина Абель Санчес вспомнил, как "застукал" Альвареса за запрещенной техникой тейпирования рук перед первым боем (в сентябре 2017 года), когда они поочередно накладывали слои марли и ленты. Санчес заявил об этом инспектору, но тот не усмотрел нарушения со стороны мексиканца, а, наоборот, сделал замечание тренеру. Наставник GGG полагает, что тот случай наглядно демонстрирует лояльное отношение NSAC к "Канело".



Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы "Канело", Эрик Гомес назвал обвинения Санчеса необоснованными. По его словам, в таком способе тейпирования нет ничего незаконного, а мексиканец всегда так делает.



В преддверии реванша, намеченного на 5 мая, представители обеих команд встретились с должностными лицами NSAC, чтобы обсудить эту тему. В конечном счете Энтони Марнелл, председатель комиссии, и Беннетт постановили, что метод тейпирования рук "Канело" фактически разрешен по их правилам.



Все эти события проходили на фоне расследования "допингового дела" Альвареса, в февральских допинг-пробах которого был обнаружен запрещенный препарат - кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. В конечном итоге "Канело" дисквалифицировали на полгода, а майский бой с Головкиным отменили.

С большими сложностями боксеры передоговорились о реванше на 15 сентября. Головкин и Альварес вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где ровно год назад их первый бой завершился спорной ничьей.

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