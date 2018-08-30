Умер Иосиф Кобзон

Певец был госпитализирован 20 июля в тяжелом состоянии.

Скончался народный артист России Иосиф Кобзон, передает РИА Новости.

Кобзон был госпитализирован 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед генсеком ЦК КПСС Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

Слава пришла к студенту Гнесенки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.

В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. А если были, то после выхода на экран культового фильма "Семнадцать мгновений весны", их точно не осталось.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлёвском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политических процессах России.

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