В День Конституции 90 актюбинских семей обрели жилье по программе «Нурлы жер»

Со знаменательным событием в жизни новоселов поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

В Актобе в честь празднования Дня Конституции вручили ключи обладателям новых квартир, построенных по программе «Нурлы жер», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В микрорайоне «Нур Актобе» по линии «Казахстанской ипотечной компании» в эксплуатацию был сдан жилой комплекс на 566 квартир. Из них 90 квартир уже распределено среди очередников, в их числе многодетные и неполные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, работники бюджетной сферы.





Со знаменательным событием в жизни новоселов поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.





«Для каждого человека дом имеет особое значение. За годы независимости в нашей стране под руководством Главы государства сделано многое для обеспечения казахстанцев жильем. В том числе об этом свидетельствует этот микрорайон - всего несколько лет назад здесь было чистое поле, а сегодня построено новый жилой массив. Одна из основных целей, объявленных 5 социальных инициатив Президента, также направлена на обеспечение жильем. Всего в прошлом году по области мы ввели в эксплуатацию 790 тысяч квадратных метров жилья, в этом году введем не менее 900 тысяч квадратных метров», - сказал глава региона.

Одна из тех, кто получил ключи от квартиры – инвалид по зрению Шайзада Жазылбаева. Она рассказала, что много лет снимала жилье.





«В очереди я стояла 11 лет. Долгое время наша семья, состоящая из шести человек, снимала жилье. Но недавно нам сообщили, что я получаю двухкомнатную квартиру. Меня до сих пор переполняют эмоции», – рассказала она.

В эти дни в Актюбинской области проходит масштабное празднование Дня Конституции. В областном центре и районах области в эксплуатацию сдадут 25 социальных, производственных и коммерческих объектов общей стоимостью более 6 млрд тенге.

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