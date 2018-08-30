Лучшие песни Кобзона

Все песни Кобзона волновали слушателей, пользуясь заслуженной популярностью.

Артист должен служить своему народу, говорил Иосиф Кобзон. И всегда много гастролировал, выступал на самых разных площадках. Он признавался, что не исполняет музыку, которая его не трогает. И все песни Кобзона волновали слушателей, пользуясь заслуженной популярностью.

"А у нас во дворе"

Именно с этого произведения композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ошанина началась длительная и блестящая карьера Кобзона. Незатейливая и трогательная, легкая песня о первой любви стала для него первой во всем — первая запись на радио и телевидении, первая пластинка.

Премьера "А у нас во дворе" состоялась в утренней программе весной 1962 года. И сразу же — огромный успех. На радио посыпались многочисленные письма с просьбой о продолжении — публика хотела развития лирического сюжета. Авторы выполнили просьбу: "И опять во дворе" Кобзон спел всего через полгода.

"Песня остается с человеком"

Композитор Островский был для Кобзона особенным автором. Вскоре после "А у нас во дворе" певец исполнил еще одну его композицию — "Песня остается с человеком". В 1964 году она стала гимном фестиваля "Песня года".

С 1960-х Иосиф Кобзон — один из главных голосов и лиц советской эстрады. Солист Всесоюзного радио, а вскоре и Москонцерта, он активно гастролировал и одновременно учился в Институте имени Гнесиных. Постепенно вырабатывалась авторская манера: помимо красивого богатого баритона — умение подобрать точную интонацию для каждой композиции.

"Мгновения"

Важное место в записях певца занимает саундтрек к фильму "Семнадцать мгновений весны". Голос для песен композитора Таривердиева на стихи Рождественского искали долго, в итоге утвердили Иосифа Давыдовича. Но режиссер Татьяна Лиознова требовала от него перестать быть самим собой, отказаться от авторской манеры исполнения. Певец обижался, и финальной записи предшествовал месяц кропотливых репетиций. Сегодня кажется, что другого исполнения и быть не могло — так точно он уловил интонацию и внутренний посыл песен.

"День Победы"

Кобзон часто повторял, что он дитя военного времени. Именно поэтому в его репертуаре всегда было так много военных песен. К 1970-м годам голос Кобзона стал более интенсивным и сильным, подача — напористой и порой прямолинейной.

Песню композитора Тухманова и поэта Харитонова "День Победы" исполняли многие. Однако именно трактовка Кобзона считается канонической и самой узнаваемой.

"Журавли"

В 1980-е Кобзон записал целую пластинку песен 1930-х годов, фактически вернув слушателям романсы Козина, Юрьевой и Шульженко. Несмотря на некоторую бравурность стиля, лирические композиции Кобзону всегда удавались — тембр голоса позволял добиться особой проникновенности, затронуть каждого слушателя.

В разные годы он исполнял песни из репертуара кумира военных и послевоенных лет Марка Бернеса. Кобзон пел их совершенно по-своему, найдя новые интонации и иначе расставив акценты. Помимо "Журавлей" это в том числе "С чего начинается Родина" и "Я люблю тебя, жизнь".

"Баллада о красках"

С композитором Оскаром Фельцманом Иосифа Кобзона связывала полувековая дружба. Сам Фельцман говорил, что лучше всего певцу удаются военные песни. Настоящим хитом стала "Баллада о красках" на стихи Роберта Рождественского — тоже о войне, но лирическая и проникновенная, лишенная какой бы то ни было бравурности.

"Не расстанусь с комсомолом"

С Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым Иосиф Кобзон много лет и работал, и дружил. Именно для него этот творческий дуэт создал свои лучшие произведения. Сотрудничество началось в конце 1950-х, с песни "Куба — любовь моя", написанной для циркового спектакля, в котором участвовал Кобзон. На волне всеобщей любви и увлечения Кубой и кубинской революцией заглавная строчка песни стала крылатой.

Позже появились "Не расстанусь с комсомолом", "И вновь продолжается бой", "Пока не поздно" (больше известная по припеву: "Солнечному миру — Да! Да! Да! // Ядерному взрыву — Нет! Нет! Нет!"). Эти песни выражали дух времени и были очень популярны.

Источник: РИА Новости

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