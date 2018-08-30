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Министр культуры и спорта РК выразил соболезнования семье Кобзона

Последние годы Иосиф Давыдович мужественно боролся с недугом

Фото : из открытых источников30 августа 2018, 22:22

Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона в связи с его кончиной, передает Zakon.kz.

Печальная весть пришла из Москвы. На 81-м году ушёл из жизни один из самых популярных и любимых певцов, общественный деятель и большой друг нашей страны Иосиф Кобзон. Его голос навсегда останется в памяти нескольких поколений, как голос песень любви к родине, семье, жизни. Человек большого таланта и духа, не раз спасавший лично заложников в неспокойные годы, он до конца своей жизни оставался верен себе и своим жизненным принципам.

Его любовь к зрителю, трепетное отношение к своей семье, работоспособность и просто человеческий талант навсегда останутся в нашей памяти как пример высокого служения.

Последние годы Иосиф Давыдович мужественно боролся с недугом.

К сожалению, болезнь победила этого сильного человека.

Для меня это очень большая личная потеря. Долгие годы нас связывала человеческая дружба. Иосиф Давыдович очень любил Казахстан, наш народ, нашу столицу, которой посвятил - написал и сам исполнил - песню «Астана». Вечная память о Великом человеке.

Народный артист СССР, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни.


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