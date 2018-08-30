Министр культуры и спорта РК выразил соболезнования семье Кобзона

Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона в связи с его кончиной, передает Zakon.kz.

Его любовь к зрителю, трепетное отношение к своей семье, работоспособность и просто человеческий талант навсегда останутся в нашей памяти как пример высокого служения.

Последние годы Иосиф Давыдович мужественно боролся с недугом.

К сожалению, болезнь победила этого сильного человека.

Для меня это очень большая личная потеря. Долгие годы нас связывала человеческая дружба. Иосиф Давыдович очень любил Казахстан, наш народ, нашу столицу, которой посвятил - написал и сам исполнил - песню «Астана». Вечная память о Великом человеке.