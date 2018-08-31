Десантники хорошо знают язык, обычаи и традиции казахского народа

Свои знания военнослужащие продемонстрировали на конкурсе.

Десантно-штурмовые войска отметили День Конституции торжественным митингом и общевойсковым конкурсом на знание государственного языка, сообщает Zakon.kz.

Команды из Алматинского, Капчагайского, Сарыозекского и Талдыкорганского гарнизонов основательно подготовились к конкурсу на знание государственного языка. Примечательно, что участвовали в нем лица некоренной национальности. Военнослужащие, для которых казахский язык не считается родным, демонстрировали свои знания и широкий кругозор.

Конкурс состоял из двух этапов. На первом командам необходимо было представиться, оригинально обыграв «Визитку», а на втором продемонстрировать знание национальных традиций и обычаев казахского народа.

По словам заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе подполковника Раджана Жанысова, цель мероприятия - популяризация казахского языка, патриотическое воспитание молодежи, стимулирование представителей других национальностей к изучению государственного языка.

- Язык – основа государственности, основа дружбы и согласия народов, считающих своей Родиной Казахстан. Он душа любого этноса, главное богатство народа, - рассказывает участница конкурса младший сержант Екатерина Мамонтова ответственный исполнитель отдела материально-технического обеспечения войсковой части 12881. - Я несколько лет подряд участвую в подобных конкурсах и заметила, что знание государственного языка намного улучшилось. Я мечтаю говорить на нем, как на своем родном языке.

Продемонстрировав великолепные знания и эрудицию, первое место завоевали десантники войсковой части 32363, второе место заняла команда войсковой части 12740, а третье – военнослужащие войсковой части 18404. Победители и призеры конкурса награждены грамотами и ценными подарками.

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