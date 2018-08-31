Врачи объявили причину смерти Кобзона

О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание.

Причиной смерти Иосифа Кобзона стало прогрессирование рака, рассказал РИА Новости бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава, где лечился артист, Михаил Давыдов, сообщает РИА Новости.

"У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал Давыдов.

По его словам, в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.

"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли", — добавил Давыдов.

О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Двадцатого июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Народный артист СССР скончался в четверг на 81-м году жизни.

Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!