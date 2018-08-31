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Нурсултан Назарбаев поедет на Всемирные игры кочевников в Кыргызстане

По итогам заседания состоится подписание совместных документов.

Фото : Vzglyad.az31 августа 2018, 11:14

В Кыргызстане 3 сентября 2018 года пройдет VI Саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

В г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 3 сентября 2018 года пройдет VI Саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

На Саммите ожидается участие глав государств Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Нурсултана Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдогана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примут участие в качестве почетных гостей.

По итогам заседания состоится подписание совместных документов.

Председательство в Саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств перейдет от Казахстана к Кыргызстану.


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