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В Кыргызстане выйдет в обращение монета, посвященная Всемирным играм кочевников

В Кыргызстане выйдет в обращение монета, посвященная Всемирным играм кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 08:33 Фото: worldnomadgames.com
1 августа в Кыргызстане выйдет в обращение монета достоинством 10 сомов, выпущенная Нацбанком страны в честь V Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Национального банка Кыргызской Республики, основной сюжет лицевой стороны монеты "Ат чабыш" из серии "Всемирные игры кочевников" – это изображение двух скачущих всадников на фоне стилизованного ипподрома в виде подковы. В верхней части монеты расположены эмблема Всемирных игр кочевников. На оборотной стороне монеты продолжается сюжет лицевой стороны с изображением скачущих всадников. В центре монеты представлен государственный герб страны.

Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 08:33

Фото: Нацбанк Кыргызской Республики

Всемирные игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 08:33

Фото: Нацбанк Кыргызской Республики

Всего планируют продать одну тысячу коллекционных монет. Цена каждой составляет 5580 сомов, или чуть более 30 тыс. тенге. Монета имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызстана.

Ранее мы сообщали, что в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года пройдут Международные спортивные состязания по этническим видам спорта – V Всемирные игры кочевников. В мероприятии примут участие более двух тысяч участников из 89 стран.

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