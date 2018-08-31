Учитель, похваливший убийц Дениса Тена, готовится к суду

Учитель физики из села Белс Западно-Казахстанской области Шерхан Байзенов 1 сентября не выйдет на работу.

Учитель из Западно-Казахстанской области, высказавший в соцсети одобрение убийству казахстанского фигуриста Дениса Тена, отстранен от работы и готовится к суду, сообщает Sputnik Казахстан.

Как рассказали корреспонденту Sputnik районном отделе образования, 25-летний Шерхан Байзенов нанял адвоката.

"Расследование еще не завершилось. Он (Байзенов – Sputnik) нанял адвоката, они готовятся к суду", — рассказал Sputnik руководитель Зеленовского районного отдела образования Серик Сафиуллин.

По его словам, Байзенов находился в отпуске до 13 августа. В день выхода его отстранили от работы на время досудебного и судебного расследования.

Приказ об отстранении, по словам главы отдела образования, был вынесен директором школы, в которой Байзенов числится педагогом, на основании статьи 48 Трудового кодекса ("Отстранение от работы").

Также Сафиуллин пояснил, что Шерхан Байзенов не выйдет на работу и 1 сентября, в день, когда в школе пройдет торжественная линейка.

Скандальный пост Шерхана Байзенова в соцсети Instagram получил широкую огласку 21 июля. Он опубликовал фото Дениса Тена, а в подписи похвалил предполагаемых убийц известного спортсмена. После жалоб пользователей Сети полицейские задержали Байзенова и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде. После задержания он публично извинился перед казахстанцами.

Денис Тен погиб 19 июля от ножевых ранений, полученных в центре Алматы. По данным полиции, он увидел, что автомобильные воры крадут зеркала его автомобиля и попытался им помешать. Однако преступники дали отпор. В завязавшейся драке Тен получил ножевые ранения в ногу. Спасти знаменитого фигуриста врачам не удалось.

Вскоре были задержаны двое подозреваемых — 24-летний Нуралы Киясов и 23-летний Арман Кудайбергенов. Они были арестованы по решению суда. Позже полицейские задержали сообщницу – Жанар Толыбаеву, она также арестована.

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