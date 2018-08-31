Цены на авиатопливо в Казахстане снизились почти на 20-30%

Павлодарский завод возобновил выпуск авиационного топлива.

На конференции «Нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана. Итоги модернизации» в Павлодаре рассказали, почему на внутреннем рынке снизились оптовые цены на реактивное топливо, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарский завод возобновил выпуск авиационного топлива, реактивное топлива РТ высшего качества. Сейчас все авиакомпании с удовольствием начали приобретать эту продукцию, и это повлияло на цены на внутреннем рынке - как вы видите, оптовые цены снизились почти на 20-30%», - заявил на конференции «Нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана. Итоги модернизации», прошедшей на Павлодарском нефтехимическом заводе, директор по переработке нефти нацкомпании АО «КазМунайГаз» Шухрат Данбай.

Стало известно, что нефтехимические заводы Казахстана приступают к экспорту продукции за границу. Первые 50 тыс тонн бензина светлых сортов осенью планируют реализовать в Кыргызстан.

«Согласно двухстороннему соглашению, которое уже подписано, одобрено с Кыргызстаном, в октябре мы планируем отправить первую партию 92-го бензина», - дополнил Ш. Данбай.

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