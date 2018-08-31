Самбист Ибрагим принес Казахстану 12-е «золото» на Азиаде
В общем зачете Казахстан поднялся еще выше.
Фото : НОК РК, Сали Сабиров31 августа 2018, 19:20
Казахстанский самбист Баглан Ибрагим одержал победу на Азиатских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменов представлял страну в весовой категории до 52 килограммов. В финале он встречался с Эрденебаатаром Шаалуу из Монголии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу нашего самбиста.
Также сегодня команда по самбо принесла еще две бронзовые медали. Бейымбет Канжанов в весовой категории до 52 килограммов был сильнее Ислома Ахмеджанова из Узбекситана - 2:0.
У женщин проявила себя Айжан Жылкыбаева. В весовой категории до 48 килограммов она была лучше Магдалены Инс из Индонезии - 4:0.
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