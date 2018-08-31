Погиб глава ДНР
Александр Захарченко скончался в результате теракта
Фото : © Новости Донецкой республики31 августа 2018, 21:52
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка, заявил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.
"Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар". Министр доходов и сборов Тимофеев — ранен", — сообщил собеседник агентства.
Информацию о гибели главы самопровозглашенной республики подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
В администрации главы ДНР назвали взрыв терактом.
Территория вокруг кафе оцеплена. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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