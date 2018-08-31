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Российский оппозиционер Кара-Мурза понесет гроб с телом Маккейна

Маккейн неоднократно встречался с Кара-Мурзой – заместителем председателя фонда «Открытая Россия» и главой Фонда Бориса Немцова за свободу.

Фото : Reuters31 августа 2018, 23:16

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза – младший станет одним из тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания с ним в Вашингтоне в субботу. Таково было пожелание самого Маккейна, который перед смертью спланировал сценарий собственных похорон, пишет «Радио Азаттык».

Кроме Кара-Мурзы, гроб с телом сенатора к входу в Национальный кафедральный собор, где пройдет поминальная служба, будут нести бывший вице-президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ Расс Фейнголд, бывший министр обороны Уильям Коэн, актер Уоррен Битти.

Маккейн неоднократно встречался с Кара-Мурзой – заместителем председателя фонда «Открытая Россия» и главой Фонда Бориса Немцова за свободу. Он называл его своим другом, а когда Кара-Мурза лечился после отравления в 2017 году, выступил в сенате с молитвой за его здоровье, обвинив в попытке отравления режим президента России Владимира Путина. На смерть Маккейна Кара-Мурза написал колонку в американской газете Washington Post, в которой назвал сенатора «настоящим лидером и другом».

Сайт Politico отмечает, что последняя воля Маккейна может рассматриваться как сигнал президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу, которого Маккейн критиковал за «мягкость» по отношению к Кремлю.

Ветеран американской политики Джон Маккейн умер в минувшую субботу в возрасте 81 года.


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