У жителя Мангистауской области украли полмиллиона тенге

Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы, ведется следствие.

В селе Атамекен Мунайлинского района Мангистауской области воры-домушники выкрали портфель с крупной суммой денег, передает Zakon.kz со ссылкой на «Тумбу».

По словам пострадавшего, преступники проникли в дом, вскрыв входную дверь. В спальной комнате в шкафу они обнаружили портфель, в котором находились 540 тысяч тенге.

Больше ничего преступники не взяли.

В пятом микрорайоне Мангистау ограбили квартиру. Преступление совершено 30 августа. Добычей злоумышленников стали четыре ноутбука. По словам соседей пострадавшей семьи, воры, по всей видимости, проникли в жилище, открыв кухонное окно со стороны галереи. В полиции эти данные не подтверждают, но сообщают, что грабёж действительно имел место.

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