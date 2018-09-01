27 человек пострадали на предприятиях Жамбылской области

Частыми происшествиями являются падение с высоты, воздействие движущихся предметов, обрушение и обвалы земли.

На предприятиях и в организациях жамбылского региона принимаются меры по предотвращению несчастных случаев на производстве, передает МИА «Казинформ».

По информации облинспекции труда, 27 человек пострадали на предприятиях и в организациях области, трое из них - со смертельным исходом. По 23 несчастным случаям инспекцией проведено столько же специальных расследований. Материалы следствий направлены в местные органы внутренних дел. В экономических специальностях больше всего несчастных случаев происходит в горно-металлургической, химической промышленности и в строительстве.

Частыми происшествиями являются падение с высоты, воздействие движущихся предметов, обрушение и обвалы земли. Основными причинами несчастных случаев чаще всего бывают неудовлетворительная организация производства, грубая неосторожность пострадавшего и недостаточное обучение технике безопасности.

Облинспекцией за 7 месяцев этого года выявлено 34 нарушения в сфере безопасности и охраны труда. Чаще всего работники предприятий региона не обеспечены безопасными условиями труда и лечебно-профилактическим питанием, а также не имеют средства индивидуальной и коллективной защиты, в то время как компании не организуют инструктирование и проверку знаний работников по вопросам техники безопасности.

«В КГУ «Библиотека для незрячих и слабовидящих граждан Жамбылской области» недавно проводилось расследование несчастного случая, произошедшего с работником учреждения, - рассказали в управлении. - Работодатель КГУ не сообщил об инциденте в местную инспекцию труда. За сокрытие факта несчастного случая на производстве юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 96 КоАП РК и оштрафовано на 105 месячных расчетных показателей».

Нарушения безопасности и охраны труда зафиксированы и на других жамбылских предприятиях. В государственном коммунальном предприятии «Тараз су» отсутствовали производственный совет по безопасности и охране труда и должность технического инспектора. За нарушение техники безопасности работодателю выдано обязательное для исполнения предписание.

В жамбылском филиале железнодорожных перевозок «Қазақстан темір жолы» выявлены нарушения нескольких подпунктов статьи 182 Трудового кодекса РК. Инструктажи работникам железных дорог проводили лица, не имеющие сертификата о прохождении проверки знаний безопасности и охраны труда, работники предприятия не полностью были обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и обувью. За нарушение трудового законодательства руководитель компании привлечен к административной ответственности по частям 4 и 5 статьи 93 КоАП РК и оштрафован на 120 МРП.

Отметим, для повышения правовой грамотности работников Жамбылской области проверку знаний прошли около 500 ответственных лиц предприятий и организаций региона в сферах трудовых отношений, обеспечения защиты трудовых прав граждан и предупреждения социально-трудовых конфликтов. По условиям труда проведена аттестация 614 рабочих мест на 37 производственных объектах.

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