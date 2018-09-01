В Кокшетау в квартире нелегально действовал игровой клуб

В квартире оперативники обнаружили и изъяли порядка 10 единиц компьютерной техники, кассовые аппараты, а также документацию.

В Кокшетау полицейские пресекли деятельность нелегального игрового клуба, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинской области.

Подпольное заведение функционировало в одной из квартир областного центра. По информации сотрудников полиции при проведении операции по задержанию организаторов незаконного бизнеса, в помещении находились посетители, а также администратор и менеджер заведения.

В квартире оперативники обнаружили и изъяли порядка 10 единиц компьютерной техники, кассовые аппараты, а также документацию. Согласно предварительным данным, клиентам заведения предлагалось сыграть в азартные игры с помощью компьютерных программ.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 307 ч.1 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 2 000 МРП либо лишение свободы на срок до 2-х лет, с конфискацией имущества.

Полицейские напоминают, что в соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе», казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах. Запрещаются предоставление здания, помещения или сооружения для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса, а также предоставление игорного оборудования для осуществления (организации) заведомо незаконного игорного бизнеса.

Пресс-служба ДВД Акмолинской области

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