Назарбаев открыл совместное заседание палат парламента

Из 47 депутатов Сената участвуют 45, из 107 депутатов Мажилиса - 106.

В Астане начало работу совместное заседание палат Парламента РК, передаёт МИА «Казинформ».

На встрече присутствует Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Из 47 депутатов Сената участвуют 45, из 107 депутатов Мажилиса - 106. Также на собрание прибыли Премьер-Министр, Госсекретарь, руководитель Администрации Президента, Председатели Конституционного Совета, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии, члены Правительства. На повестке дня - открытие четвёртой сессии Парламента РК VI созыва.

Это первое заседание депутатов после парламентских каникул. По данным пресс-службы Мажилиса, во время перерыва мажилисмены работали в регионах. Они посетили свыше 700 населенных пунктов, где провели около 1,5 тысяч встреч с охватом десятков тысяч человек.





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