Назарбаев депутатам: Оправдывайте надежды народа, работайте во благо

В каких еще изменениях нуждается страна президент обещал сообщить в ближайшее время в своем очередном послании народу.

Оправдать надежды народа и работать во благо стабильного и динамичного развития Казахстана призвал депутатов Нурсултан Назарбаев во время открытия 4-й парламентской сессии 6-го созыва, передает корреспондент Zakon.kz.

«Конечная цель всех (этих поручений данных во время открытия – от авт.) - улучшение благосостояния народа и дальнейшее развитие. Достижение этой цели напрямую зависит от незыблемости нашего экономического и политического социального и духовного единства. Что налагает огромную ответственность и на народных избранников. Оправдывайте надежды народа, работайте во благо стабильного и динамичного развития Казахстана», - сказал глава государства.

Он напомнил, что страна живет в условиях быстро меняющегося мира. А значит депутатам и правительству необходимо принять более решительные меры, чем те, что были озвученным им ранее. В каких еще изменениях нуждается страна президент обещал сообщить в ближайшее время в своем очередном послании народу.

«Торговые войны, которые идут, изменения геополитической ситуации в мире и вокруг нас, внутри нас, технический прогресс, над которым мы работаем, все это ставит совершенно новые задачи во всех отраслях экономики. Об этом мы будем говорить, будем с вами обсуждать и решать эти вопросы в ближайшее время», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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