В Кокшетау появилась первая IT школа-лицей

Это первая средняя школа, которая была построена в областном центре за последние 27 лет.

В День знаний в Кокшетау открыта новая IT школа-лицей на 900 мест, передает Zakon.kz.

Это первая средняя школа, которая была построена в областном центре за последние 27 лет.

В торжественной церемонии принял участие аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

«Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» отметил, что каждому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором качеств, достойных ХХI века: компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость. Сегодня мы с вами открываем IT-лицей – это своеобразная фабрика интеллекта будущего, где вы сможете овладеть навыками программирования, 3D дизайна, проектной деятельности», – сказал аким области, обращаясь к учащимся.

Малик Мурзалин в своем вступлении подчеркнул, что приоритетом сферы образования является целенаправленная работа по цифровизации. Для этого в области уже реализованы следующие проекты: функционируют 119 кабинетов робототехники, 2 технопарка. По инициативе партии «Нұр Отан» в наступающем учебном году будут работать 28 IT- классов. Ведется работа по оснащению школьных библиотек мультимедийным оборудованием.

Новая школа оснащена кабинетами новой модификации, имеет все соответствующие благоприятные условия для обучения и физического развития школьников. Двухэтажное здание, просторные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, баскетбольно-волейбольная площадка, столовая и другое отвечают самым современным требованиям.

Кроме того, сегодня Малик Мурзалин в областном центре посетил среднюю школу № 18, где введен в эксплуатацию дополнительный учебный корпус на 420 мест, что ощутимо снимет нагрузку в микрорайоне «Автогородок». Для решения проблемы трехсменного обучения в регионе строятся еще три школы с планируемым сроком ввода в 2019 году.

Всего в этот день по области состоялось открытие еще трех новых школ – в Сандыктауском, Целиноградском и Биржана сала районах.

Введены в строй после капитального ремонта ряд объектов образования. В этому году на эти цели выделено более 1,2 млрд.тг. Так, обновление коснулось двух объектов в Ерейментауском районе – школы-лицея №2 и пришкольного интерната. Также выполнены реконструкции школы-интерната в с. Арыкты Коргалжынского района и здания учебного корпуса со строительством спортивного зала в СШ им. М. Габдуллина в с.Зеренда. Решена и многолетняя проблема по аварийной школе в Буландынском районе. На реконструкцию Алтындинской средней школы из средств областного бюджета было выделено 200 млн. тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!