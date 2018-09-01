Работу патрульных и участковых в Казахстане предложили реформировать

Эксперт прокомментировал выступление Назарбаева о необходимости реформ в МВД.

Эксперт Института мировой экономики политики Айман Жусупова считает, что патрульно-постовая служба и работа участковых полицейских в Казахстане нуждаются в реформах, сообщает Zakon.kz.

Напомним, на открытии совместного заседания палат Парламента 1 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил необходимость проведения реформ в сфере МВД.

«Действительно, исследования Институтом мировой экономики и политики проведенные в этом году, демонстрируют, что отношение к правоохранительным органам со стороны рядовых граждан зачастую неудовлетворительно», - заявила Жусупова.

По ее мнению, реформ требуют такие составляющие и направления МВД, как ППС (патрульно-постовая служба) и работа участковых. Это обусловлено тем, что существующий уровень уличной преступности вызывает недовольство населения.

«Для изменения ситуации, в частности, необходимо, чтобы работу ППС и главное участковых инспекторов оценивало население этих участков. При этом мнение граждан должно учитываться при оценке действенности их работы руководством», - уверена эксперт.

«Общеизвестно, что отправной точкой для выхода недовольства в публичное поле явилась смерть известного фигуриста Дениса Тена, и последовавшая за этим реакция общественности, что особенно четко отразилось в активности в социальных сетях. В частности, речь идет о гражданской инициативе «За реформу МВД», которые представили на рассмотрение свои предложения, проведя более 10 экспертных встреч на эту тему, свои предложения представил и Общественный совет Алматы», - напомнила Жусупова.

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