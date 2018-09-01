В Павлодаре задержаны глава департамента госдоходов и начальник следствия

Оба были задержаны при получении взятки в 100 тысяч долларов.

Высокопоставленные чиновники департамента госдоходов и оперуполномоченный этого же ведомства Павлодарской области задержаны при получении крупной взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание pavon.kz.

Сотрудники центрального аппарата национального бюро по противодействию коррупции задержали руководителя департамента госдоходов Павлодарской области Ернура Байгурманова, начальника следствия областного управления ДГД Азамата Бейсембаева и оперуполномоченного Магзумова. Государственные служащие задержаны по факту получения взятки в размере 100 тысяч долларов США.

В отношении указанных лиц сотрудники антикоррупционной службы провели следственно-оперативных мероприятия — обыски в рабочих кабинетах и по месту жительства.

Начато досудебное расследование по статье за получение взятки преступной группой в особо крупном размере.

С заявлением в национальное бюро обратился руководитель группы компаний «Заман» Абгушинов. Его фирма занимается добычей угля в городе Экибастузе.

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