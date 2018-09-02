Индонезия намерена подать заявку на проведение Олимпиады-2032

Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио, в 2024-м - в Париже, в 2028-м - в Лос-Анджелесе.

Индонезия намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, пишет ТАСС.

Об этом заявил в субботу президент страны Джоко Видодо на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"Благодаря опыту подготовки и проведения Азиатских игр - 2018 (завершаются 2 сентября - прим. ТАСС) мы готовы принять и Олимпиаду", - сказал глава государства, которого цитирует агентство Антара.

По его словам, международные спортивные функционеры "очень высоко оценили подготовку к нынешним соревнованиям, которые проходят в Джакарте и Палембанге".

Президент МОК заявил, что "Индонезия имеет очень высокие шансы на получение права провести Олимпиаду-2032".

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что рассматривают возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года.

Азиатские игры, которые по численности участников и разнообразию видов спорта, являются вторыми в мире после Олимпиады, проходят в Индонезии с 18 августа по 2 сентября. Участие в них принимают более 16 тыс. спортсменов из 45 стран. Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио, в 2024-м - в Париже, в 2028-м - в Лос-Анджелесе.

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