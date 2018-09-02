Под Дамаском прогремели взрывы

По данным газеты Times of Israel, удары наносили израильские самолеты.

Пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Сирии.

Собеседник агентства опроверг сообщения о том, что удар нанесен по военному аэродрому "Меззе", однако, по его словам, ракетный обстрел привел ко взрывам на складе боеприпасов близ него. Источник уточнил, что сирийские системы ПВО отражали удары.

По данным газеты Times of Israel, удары наносили израильские самолеты.

Военный источник агентства SANA, в то же время, утверждает, что взрыв на складе произошел из-за короткого замыкания.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по объектам в Сирии, однако официально Иерусалим свою причастность не признает. В частности, 16 августа израильские военные нанесли удар по позициям сирийской армии на севере провинции Алеппо, в ночь на 12 июля израильские самолеты разбомбили военные объекты в приграничной сирийской провинции Кунейтра, а четырьмя днями ранее атаковали авиабазу "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс. При этом сирийские ПВО постоянно отражают нападения.

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