Танцующий школьник из Павлодара стал звездой Instagram

Действие происходило в школе №16.

В Сети набирает популярность видео танцующего мальчика, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлено, как школьник на линейке не может устоять перед зажигательной песней и уходит в пляс, несмотря на то, что его друзья никак не реагируют.

Действие происходило в школе №16 в Павлодаре.

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