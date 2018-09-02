Танцующий школьник из Павлодара стал звездой Instagram
Действие происходило в школе №16.
Фото : Одинцово-ИНФО2 сентября 2018, 11:09
В Сети набирает популярность видео танцующего мальчика, сообщает Zakon.kz.
На кадрах запечатлено, как школьник на линейке не может устоять перед зажигательной песней и уходит в пляс, несмотря на то, что его друзья никак не реагируют.
Действие происходило в школе №16 в Павлодаре.
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