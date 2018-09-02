Илья Ильин впервые вышел на помост в соревнованиях после дисквалификации

Он выступает в новой для себя весовой категории.

Тяжелоатлет Илья Ильин впервые принимает участие в соревнованиях после завершения дисквалификации, передает Vesti.kz.

В эти минуты 30-летний Ильин участвует в чемпионате Казахстана в Талдыкоргане. Он успешно выполнил первую попытку в новой для себя категории - до 102 килограмма, подняв 165 килограмм в рывке.

Этот чемпионат Казахстана стал для Ильина первым соревнованием с декабря 2015 года. Тогда он выиграл Кубок Президента РФ в Грозном, установив два мировых рекорда.

Напомним, в июне 2016 года Ильина временно отстранили от соревнований. Такое решение Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла после результата перепроверок допинг-проб казахстанца с Олимпиад-2008 и 2012, в которых нашли запрещенные вещества.

В ноябре 2016 года у Ильина отобрали две золотые медали ОИ, а затем дисквалифицировали на два года - срок отсчитывается с даты оповещения о проваленных допинг-пробах.

Дисквалификация Ильина завершилась 10 июня этого года. Участвовать в международных соревнованиях он сможет с 19 октября - именно до этой даты приостановлено членство в IWF Федерации тяжелой атлетики Казахстана, которая вместе с еще восемью странами отстранена на год по результатам перепроверок проб с ОИ-2008 и 2012.

Отметим, что Ильин лишен только олимпийских медалей. Остальные награды остались у него - это четыре "золота" чемпионата мира (2005, 2006, 2011 и 2014) и два "золота" Азиатских игр (2006 и 2010).

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