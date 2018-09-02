Главы ряда государств примут участие в открытии III Всемирных игр кочевников

Открытие Игр будет организовано на ипподроме города Чолпон-ата.

Сегодня на берегу озера Иссык-Куль состоится официальное открытие III Всемирных игр кочевников, передает МИА «Казинформ».

Открытие Игр будет организовано на ипподроме города Чолпон-ата.

Ожидается, что в церемонии открытия Игр примут участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайып Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан и другие высокие гости. Соединенные Штаты Америки привезли индейские вигвамы. Также прибыли ковбои, которые примут участие в кокпаре. Среди участников есть Кувейт и Объединенны Арабские Эмираты.

Как говорит член Федерации охоты с беркутом Нурлан Молдакулов, в этот раз в состязаниях по соколиной охоте примут участие представители 24 государств, а в охоте с беркутами - 29.





«Я сам буду судьей. Приедут охотники из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Есть также арабы. Наши главные соперники на охоте - казахи», - сказал Н.Молдакулов.

Согласно правилам, во время состязаний соколов один человек вращает муляж зверя. Сколько раз сокол атакует муляж, столько будет начислено очков. А на состязаниях беркутов муляж волочат по земле на расстояние 250 метров. Насколько быстро отпущенный беркут догонит муляж, в зависимости от этого и начисляются очки. Также проходят состязания борзых, но у них дистанция составляет 300 метров. В этих состязаниях примут участие представители 33 государств.

В центре этноаула установлена большая сцена. Там будет показана театральная постановка с участием известных артистов, певцов и каскадеров. Среди сотен юрт открыта ярмарка прикладного искусства, где можно купить одежду, музыкальные инструменты, посуду и другие изделия.

Во время проведения Игр в ущелье Кырчын запрещена продажа алкоголя.

«Милиционеры будут проверять каждую автомашину. Я уверен, что гости отнесутся с пониманием к этому. Мы все должны внести вклад в безопасное проведение Игр кочевников», - сказал аким Иссык-Кульского района Данияр Иманалиев.

Отметим, что большая часть состязаний пройдет в ущелье Кырчын, который находится на расстоянии 40 километров от города Чолпон-ата. Чтобы добраться до места, нужно проехать по берегу Иссык-Куля, затем повернуть к горам и по извилистой дороге подняться выше. В этноаул не разрешен въезд транспорта, нужно будет идти пешком.

В этом году Игры пройдут по 37 национальным видам спорта - по борьбе, стрельбе из лука, охоте с собаками, скачкам, кокпару, игре в асыки и другим. Участие примут около 2 000 спортсменов из 60 стран. Самую большую команду выставил Кыргызстан - 458 спортсменов. Затем идет Россия - 235 человек, из Казахстана прибыло 129 спортсменов.

Также участвуют представители из Афганистана, Болгарии, Беларуси, Индии, Ирана, Монголии, Китая, Пакистана, Польши, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, США, Украины, Франции, Шри-Ланки, ОАЭ и Кувейта.

Всего разыгрывается 594 медалей, из которых золотых - 174, серебряных -173, бронзовых - 247. Призовой фонд составляет 26 миллионов сомов (1 сом - 5,27 тенге по курсу Нацбанка РК).

В этом году в программу Игр введен новый вид состязаний «Великая борьба кочевников», в которой будет выявлен только один победитель, вторые и третьи места не предусмотрены. В этих состязаниях примут участие абсолютные чемпионы по 13 национальным видам борьбы.





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