Проститься с Иосифом Кобзоном пришли десятки человек

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Несколько десятков человек пришли проститься с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московский концертный зал имени Чайковского, люди несут цветы, передает РИА Новости.

Гражданская панихида началась в восемь утра (11 часов по времени Астаны). Спустя полчаса в зал продолжает прибывать все больше людей, на Триумфальной площади выстроилась небольшая очередь.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом проходит в московском Концертном зале имени Чайковского. Позднее в воскресенье он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

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