Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Проститься с Иосифом Кобзоном пришли десятки человек

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Фото : РИА Новости / Григорий Сысоев2 сентября 2018, 13:05

Несколько десятков человек пришли проститься с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московский концертный зал имени Чайковского, люди несут цветы, передает РИА Новости.

Гражданская панихида началась в восемь утра (11 часов по времени Астаны). Спустя полчаса в зал продолжает прибывать все больше людей, на Триумфальной площади выстроилась небольшая очередь.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом проходит в московском Концертном зале имени Чайковского. Позднее в воскресенье он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты