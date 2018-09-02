К 2035 году в Алматы будут жить 3 млн человек – Байбек

Аким южной столицы объяснил причины активной модернизациии и транспортной реформы.

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, для чего в городе проводится масштабная модернизация общественных пространств и почему необходимо активно реализовывать транспортную реформу. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Глава мегаполиса отметил, что совместно с международными консультантами из Канады и Европы было проведено исследование, оценивающее динамику развития города в перспективе. Согласно прогнозным данным, к 2035 году в Алматы без учета агломерации будет проживать три миллиона человек.

«Это значит, что для сохранения комфортного уровня жизни и его повышения мы должны уже сейчас вкладывать в развитие инфраструктуры, общественного транспорта и создание новых высококвалифицированных рабочих мест. Необходимо в четыре раза увеличить количество общественного транспорта, с 1500 до 6000 автобусов. Нужно продолжать развивать инфраструктуру для электротранспорта, велосипедов и, самое главное, для пешеходов. При этом до 2035 года важно сохранить на том же уровне количество автотранспорта в городе. Если же мы не добьемся указанных показателей, то у нас значительно ухудшится экология, качество жизни, чего мы не можем допустить. Все, что мы делаем сегодня, в том числе улучшаем качество общественного транспорта, перераспределяем трафик, все это делается для дальнейшего устойчивого развития города. Это непростая задача, которая требует системного подхода, огромных усилий и поддержки алматинцев», - подчеркнул аким города.

Аким Алматы также остановился на реализации концепции «Город для людей», в рамках которой в этом году реконструирована еще треть исторического центра города.

Помимо расширения пешеходных зон с использованием более эстетичного и экологичного покрытия, были расширены площади озеленения, запускаются новые фонтаны, устанавливается энергосберегающие уличное и тротуарное освещение, обновлены фасады зданий. К примеру, только по проспекту Абая были модернизированы более 200 кафе, ресторанов и магазинов.

«Мы специально ждем с благоустройством, реконструкцией и модернизацией улиц города до середины июня, пока не завершится учебный процесс, не пройдут экзамены. Конечно же, были неудобства для наших горожан. Я еще раз хочу поблагодарить алматинцев за проявленное терпение. Мы старались все основные работы по открытию магистралей, пешеходных тротуаров завершить до первого сентября. Вместе с тем хочу обратить внимание алматинцев, что летом трафик падает до 50%. У нас в городе зарегистрировано почти 600 тысяч автомобилей. Ежедневно в город въезжают еще около 250 тысяч автомобилей. С 3 сентября мы увидим полный трафик Алматы. После нескольких месяцев более-менее разгруженных улиц это будет непросто. Полиции и всем городским службам поручено максимально обеспечить проходимость улиц и помогать горожанам. Отдельно хочу обратить внимание на первую скоростную линию для автобусов BRT. Ее суть в том, что приоритет на дороге предоставляется общественному транспорту, который движется с коротким интервалом. Здесь ожидается увеличение роста пассажиропотока в среднем на 40%, время в пути сократится на 30%, а количество ДТП предположительно снизится на 50%. Для разгрузки трафика с учетом опыта Шевченко и Курмангазы введены 10 улиц с односторонним движением», - добавил глава города.

Отметим, что на сегодня в городе отремонтированы 524 улицы протяженностью 500 км. Завершается обновление всех подземных переходов города. Ведется строительство трех новых транспортных развязок, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части.

До конца года планируется довести долю нового общественного транспорта практически до 80%. Если в прошлом году из 479 новых автобусов 80% были закуплены за счет местного бюджета, то в этом году из запланированных 569 автобусов 65% приобретают частные компании.

Из почти 3800 дворовых площадок благоустройством охватили почти 1400 старых дворов. В рамках реконструкции здесь устанавливают новые детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы, новые опоры освещения.

Построено и реконструировано порядка 800 км инженерных сетей, а также почти 300 км арычных сетей.

Если в прошлом году городские власти модернизировали улицу Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Толебаева, Байсеитовой и площадь «Астана», то в этом году ремонтом охвачены проспекты Абая, Абылай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан, привокзальная территория «Алматы 2» и площадь перед Дворцом Республики.

До конца года будет обновлена треть всего уличного освещения. На энергосберегающее и светодиодное освещение будет заменено более 24000 светильников, или 31,5%.

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