Досаев: К 2030 году в Алматы и окрестностях будут жить 4,5 млн человек

Население Алматинской агломерации достигнет 4,5 млн человек к 2030 году. Об этом заявил аким Алматы Ерболат Досаев на Объединенном архитектурно-градостроительном форуме "Казахстан-2023", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 10 ноября, на форуме Ерболат Досаев отметил, что комплексный план развития агломерации, рассчитанный до 2029 года, примут в правительстве до конца 2023-го.

"Население в агломерации сегодня более 3,5 млн человек. По прогнозам, к 2030 году составит уже 4,5 млн человек. С учетом нового закона "О развитии агломераций" с начала нынешнего года законодательно закреплен статус Алматинской агломерации с его центром – городом Алматы. Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года уже одобрен маслихатами как города Алматы, так и Алматинской области". Ерболат Досаев

Аким подчеркнул, что план поможет сбалансировать опережающее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Алматы и Алматинской области. Он напомнил, что в конце прошлого года утвердили программу по развитию Алматы до 2025 года. Она основана на таких принципах, как комфортная городская среда, устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная устойчивость и стабильность, озеленение, Smart City и безопасность города. Новый генплан Алматы до 2040 года также утвердили в правительстве.



"В новом Генплане заложен принцип перехода от моноцентричной модели развития нашего мегаполиса к полицентричной. Пять новых полицентров дадут новый толчок равномерному и сбалансированному развитию Алматы, обеспечив устойчивый рост качества жизни его жителей", – отметил Ерболат Досаев.

Ранее стало известно, что за 12 лет население Казахстана выросло на 20%. В Алматы численность жителей превысила 2 млн человек, в Алматинской области – 2,1 млн человек.

