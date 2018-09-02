За избиение экс-главы МВД Баймаганбетова осужден сотрудник колонии

Дежурный помощник начальника колонии приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Шахтинский городской суд вынес приговор в отношении сотрудника колонии, в которой отбывал наказание бывший глава Министерства внутренних дел Казахстана Серик Баймаганбетов, передает Zakon.kz.

Дежурный помощник начальника колонии РГУ «АК159/7 ДУИС по Карагандинской области» обвинялся в избиении заключенного. Инцидент произошел в апреле 2014 года, на тот момент Баймаганбетов отбывал наказание. Экс-министр находился вместе с другими осужденными на плацу. Во время марша у него резко поднялось артериальное давление. Баймаганбетов не мог дальше маршировать и вышел из строя. Он попросил разрешения и отправился в санитарную часть.

Увидев, что заключенный свободно передвигается по территории во время общего марша, дежурный помощник М. потребовал вернуться в строй. Несмотря на объяснения Баймаганбетова об ухудшении самочувствия, сотрудник колонии настаивал на выполении своих требований, затем перешел на нецензурную брань, а потом начал трясти заключенного и бить кулаками по животу.

В результате суд признал сотрудника колонии виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 362 ч. 4 п. 1 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет. Его также обязали оплатить судебные издержки в доход государства в размере 198 тысяч тенге.

Напомним, Баймаганбетов в январе 2013 года был приговорен за получение взятки к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с конфискацией имущества. В качестве дополнительного наказания суд постановил лишить Баймаганбетова права занимать государственные должности сроком на 7 лет.

По данным следствия, Баймагамбетов получил взятку в размере 80 тысяч долларов за назначение на должность заместителя начальника одного из областных департаментов таможенного контроля и общее покровительство. Его также обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями «путем дачи незаконных указаний о принятии на работу в органы таможенного контроля лиц, которые фактически не исполняли своих функциональных обязанностей». 3 февраля 2012 года в отношении С.Баймаганбетова были возбуждены уголовные дела. 5 февраля с санкции Сарыаркинского районного суда Астаны он был арестован.

Осужденного С. Баймагамбетова в ноябре 2013 года для отбытия наказания этапировали в исправительное учреждение АК 159/6 в Карагандинской области, в которой содержатся бывшие работники правоохранительных органов. Позднее он был переведен в следственный изолятор Караганды.

Казыбекбийский районный суд 4 февраля 2015 года вынес постановление в отношении С. Баймаганбетова. Он освобожден условно-досрочно на не отбытый срок - 1 год 11 месяцев 29 дней. Это стало возможным благодаря указу главы государства об амнистии.

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