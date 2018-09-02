Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы: Назарбаев встретился с Жээнбековым

Президент Казахстана прибыл в Чолпон-Ату.

2 сентября в г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика, состоялась встреча главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости Кыргызской Республики и пожелал братскому народу спокойствия, стабильности и благополучия.

- Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы. С первого дня независимости я всегда поддерживал Кыргызстан, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что между двумя странами подписана дорожная карта, и эффективно работает межправительственная комиссия.

- С момента Вашего избрания мы часто встречались, обсудили много вопросов. Двусторонние отношения поднимаются на новый уровень. Растет торговля. На сегодняшний день все вопросы между нашими странами решены, включая приграничные, - заявил Глава государства.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашение посетить г.Чолпон-Ату с визитом и отметил дружеский характер отношений между двумя странами.

В завершение встречи Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

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