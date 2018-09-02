Составлен рейтинг пяти самых безопасных автомобилей 2018 года

Все представленные в списке участники отлично проявили себя на краш-тестах, и обладают различными системами безопасности.

Автомобиль Totyota Camry возглавил рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года. Список составили эксперты издания CarsWeek.ru.

В краш-тесте NHTSA бизнес-седан показал отличные результаты. Помимо этого, по соотношению цена — качество автомобиль также может считаться лучшим. Уже в базовой комплектации он обладает большим количеством систем безопасности.

На втором месте списка Mazda CX-9. Во всех краш-тестах автомобиль заработал по пять звёзд. Среди систем безопасности в комплектации машины есть контроль за слепыми зонами, камера заднего вида, а также адаптивный круиз-контроль.

Третье место занял Subaru WRX 2018. У автомобиля доступны многие усовершенствованные системы помощи водителю, например, предупреждение о выезде из полосы движения и помощь в движении в заданной полосе.

Предпоследнее место занял южнокорейский автомобиль KIA Optima. В модель входит стандартное оборудование для обеспечения безопасности, такое как датчики парковки и оповещение о заднем поперечном движении.

И на последнем месте MINI Cooper Countryman, хорошо показавший себя во всех краш-тестах IIHS. Компактная модель оснащается системой контроля усталостью водителю и адаптивным круиз-контролем.

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