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Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытии Азиады-2018

В медальном зачете сборная Казахстана заняла итоговое девятое место.

Фото : НОК РК, Сали Сабиров2 сентября 2018, 21:39

2 сентября, в Джакарте официально закрылись Азиатские игры-2018. В столице Индонезии в данный момент проводится торжественная церемония, приуроченная этому событию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На Азиатских играх в Джакарте сборная Казахстана выиграла в общей сложности 76 медалей. Государственный в с есть победы наших спортсменов прозвучал 15 раз, 17 спортсменов серебряными призёрами, а 44 - бронзовыми.

В медальном зачете сборная Казахстана заняла итоговое девятое место. Первые три места остались за Китаем, Японией и Южной Кореей.

Наши спортсмены становились лучшими в велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, лёгкой атлетике, художественной гимнастике, самбо, джиу-джитсу, дзюдо, фехтование, карате и водное поло.


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