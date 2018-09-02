Головкина обвинили в нежелании исполнить гимн Казахстана

Об этом заявил промоутер Альвареса.

Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Оскар де ла Хойя рассказал об одном из требований команды казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) перед вторым боем, сообщает Sports.kz.

— Люди Головкина не хотят, чтобы перед боем пели национальные гимны. Они что, не поддерживают свою страну? Это ритуал. Наличие национального гимна перед чемпионским боем — это то, что должно быть. Это заставляет ощущать событие еще большим. Люди Головкина не хотят, чтобы исполнялся казахстанский, мексиканский, американский гимн... Чего еще они потребуют? Господи, они что, захотят отменить бой?! Просто выходи и дерись! — заявил Де ла Хойя.

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

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