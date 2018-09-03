Жительница Актау показала, что творится в инфекционной больнице

Женщину с ребенком положили в палату, где также находился малыш с мамой.

К членам специальной мониторинговой группы Актау обратилась жительница города Эльмира (имя изменено – прим.Авт.). На днях она с пятимесячной дочкой попала в инфекционное отделение с диагнозом "Острый энтероколит". То, через что пришлось пройти маме, она называет только одним словом - "Ахтунг!", передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

"Стали ставить капельницу. Этот стол, привязанный к нему ребенок - смотреть страшно! Ей истерзали все вены. Я попросила поставить катетер, на что мне ответили, что их нет. И, если вы сами купите, то мы поставим. Потом сказали, что не будем больше ставить внутривенно. Но на следующий день опять начали ставить капельницу. Я умоляла, чтобы подождали, пока муж привезет катетер, а я смогу на руках дочку держать во время процедуры, чтобы как-то успокоить ребенка, на что получила ответ: "Катетер поставить сложно, и мы его ставить не будем". В итоге ей минут 15 ковыряли сначала одну вену, потом другую. В первый день нам вообще пустили два раза инъекцию под кожу. Там сплошные синяки", - рассказывает Эльмира.

Женщину с ребенком положили в палату, где также находился малыш с мамой. Выйти даже в туалет не представлялось возможности. Дети в этом возрасте уже умеют переворачиваться и могут неудачно упасть с кровати. Спасти в этом случае может манеж.

"Ни в душ, ни в туалет не сходить, пока дети бодрствуют. А пока они спали, мы по очереди ходили. Одна следит – другая бегом бежит мыться. Мы попросили один манеж, на что нам сказали, что его выдают только беременным и еще в каких-то особых случаях. В итоге мы его просто вымолили. Теперь пользуемся втроем. Медсестры говорят, что всем его не выдают, потому что он мешает. Но мы им пользуемся чудесно, и нам он абсолютно не мешает", - добавляет мама ребенка.

О еде Эльмира не может говорить без смеха. Хотя, это уже не смешно. Она кормящая мама, а, значит, должна питаться полноценно.

"Вчера нам принесли завтрак – это был хлеб с маргарином и чай. Пришлось складываться, у кого, что было. А обед – это курам на смех. Принесли первое – это была водичка, в которой плавали несколько маленьких кусочков картошки и пара таких же фрикаделек. Когда мы попросили второе, то женщина, которая выдает еду, нам его дала, но с очень недовольным лицом. Лучше бы мы не просили. Второе – это одна столовая ложка пюре и две чайные ложки чего-то, похожего на тушеный фарш", - говорит Эльмира.

Лечить ребенка, по словам мамы, начали только после ее неоднократных походов к врачу и просьб назначить хоть что-то.

"Нас стали лечить только вечером. Просила написать лекарства, муж бы купил их. Но на просьбы никак не реагировали. Уже потом врач мне призналась, что у них нет необходимых препаратов, и они боялись, что я буду ругаться. На что я ответила, что не проблема самим купить, вы, главное, лечить начните. Вечером мне принесли таблетки, сказали, что они очень горькие, и что ребенка может от них вырвать, что и последовало. Нам их тут же отменили. Назначили инъекции. Горячей воды здесь нет, дети все в потнице. Не то, что помыть, даже подмыть их не можем – вода из крана течет еле теплая", - говорит мама.

Претензий к соблюдению чистоты в палатах у Эльмиры нет. По ее словам, санитарки постоянно все натирают, несколько раз в день моют пол. Но толку от этого мало. Над батареей – черный потолок, в палатах все в буквальном смысле разваливается.

"Видно, что сделали какой-то точечный ремонт, но это уже все обсыпается и отваливается. Самое обидное, что все про всё это знают, но никто ничего не делает", - резюмирует Эльмира.

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