Второй поединок Головкин — «Канело» вошел в ТОП-10 главных боксёрских боёв осени

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом состоится в середине первого месяца осени в Лас-Вегасе.

Фото : sports.kz

Российский сайт Championat.com назвал десять главных боксерских поединков осени, сообщает Sports.kz. В них вошел и бой 15 сентября между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. «Долгожданный и многострадальный повторный поединок между 36-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 28-летним мексиканцем Саулем Канело Альваресом состоится в середине первого месяца осени в Лас-Вегасе, на той же арене T-Mobile, в которой они выясняли отношения между собой в первый раз. С момента их первой схватки прошёл год. Изначально они должны были провести рематч в мае, но в организме мексиканца было обнаружено запрещённое вещество и он подвергся дисквалификации, которая уже завершилась, и поэтому Альварес сможет выйти на ринг в сентябре. Головкин же в мае провёл промежуточный поединок, разобравшись за два неполных раунда с армяно-американцем Ванесом Мартиросяном. Однако затем ГГГ лишился одного из мировых титулов — IBF, и на кону предстоящего боя будут стоять только пояса WBA Super, WBC и IBO. Первый поединок между Геннадием и Саулем завершился спорной ничьёй, и теперь небольшим фаворитом второй схватки считается казахстанский боец», — пишет СМИ.

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