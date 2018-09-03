Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Второй поединок Головкин — «Канело» вошел в ТОП-10 главных боксёрских боёв осени

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом состоится в середине первого месяца осени в Лас-Вегасе.

Фото : sports.kz3 сентября 2018, 07:40

Российский сайт Championat.com назвал десять главных боксерских поединков осени, сообщает Sports.kz.

В них вошел и бой 15 сентября между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Долгожданный и многострадальный повторный поединок между 36-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 28-летним мексиканцем Саулем Канело Альваресом состоится в середине первого месяца осени в Лас-Вегасе, на той же арене T-Mobile, в которой они выясняли отношения между собой в первый раз. С момента их первой схватки прошёл год. Изначально они должны были провести рематч в мае, но в организме мексиканца было обнаружено запрещённое вещество и он подвергся дисквалификации, которая уже завершилась, и поэтому Альварес сможет выйти на ринг в сентябре. Головкин же в мае провёл промежуточный поединок, разобравшись за два неполных раунда с армяно-американцем Ванесом Мартиросяном. Однако затем ГГГ лишился одного из мировых титулов — IBF, и на кону предстоящего боя будут стоять только пояса WBA Super, WBC и IBO. Первый поединок между Геннадием и Саулем завершился спорной ничьёй, и теперь небольшим фаворитом второй схватки считается казахстанский боец», — пишет СМИ.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты