Второй поединок Головкин — «Канело» вошел в ТОП-10 главных боксёрских боёв осени
Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом состоится в середине первого месяца осени в Лас-Вегасе.
Фото : sports.kz3 сентября 2018, 07:40
Российский сайт Championat.com назвал десять главных боксерских поединков осени, сообщает Sports.kz.
В них вошел и бой 15 сентября между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
«Долгожданный и многострадальный повторный поединок между 36-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 28-летним мексиканцем Саулем Канело Альваресом состоится в середине первого месяца осени в Лас-Вегасе, на той же арене T-Mobile, в которой они выясняли отношения между собой в первый раз. С момента их первой схватки прошёл год. Изначально они должны были провести рематч в мае, но в организме мексиканца было обнаружено запрещённое вещество и он подвергся дисквалификации, которая уже завершилась, и поэтому Альварес сможет выйти на ринг в сентябре. Головкин же в мае провёл промежуточный поединок, разобравшись за два неполных раунда с армяно-американцем Ванесом Мартиросяном. Однако затем ГГГ лишился одного из мировых титулов — IBF, и на кону предстоящего боя будут стоять только пояса WBA Super, WBC и IBO. Первый поединок между Геннадием и Саулем завершился спорной ничьёй, и теперь небольшим фаворитом второй схватки считается казахстанский боец», — пишет СМИ.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935233-0e0903f32b099b7a63256f6b95db296c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...