Назарбаев принимает участие в саммите Совета тюркоязычных государств в Кыргызстане

В заседании ССТГ участвуют главы государств-членов организации.

В культурном центре «Рух Ордо» на побережье Иссык-Куля открылся шестой Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) на тему: «Сотрудничество в области национальных видов спорта и молодежной политики». Во встрече принимает участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Кыргызстане.

В заседании ССТГ участвуют главы государств-членов организации: Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана - Ильхам Алиев. В качестве почетных гостей на саммит приглашены Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

ССТГ - это международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами членами. Она создана в 2009 году по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что по итогам нынешнего саммита его участники подпишут Чолпон-Атинскую декларацию и ряд совместных документов. Кроме того, в этом году председательство в ССТГ от Казахстана, который стоит у истоков процесса интеграции тюркоязычных государств, перейдет Кыргызстану.

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