Курс доллара составил 364,62 тенге на утренних торгах

Объем торгов – 20,7 млн долларов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 364,62 тенге за доллар, объем торгов – 20,7 млн долларов.

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3900 тенге за рубль, предложение – 5,4000 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,3240 тенге за юань (-0,0960 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней (+200 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 364,7-365,7 тенге, евро - 423,9-425,9 тенге, рос.рубля - 5,39-5,44 тенге.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

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