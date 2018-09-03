Почти на 10% снизилось количество уголовных правонарушений в Алматы

По «горячим следам» раскрыто 13 тысяч 515 преступлений.

Вопросы деятельности алматинской полиции в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений обсудили в ДВД Алматы на встрече с депутатом Сената Парламента РК, членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Толеубеком Мукашевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.

Как отметил в своем выступлении начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев, в результате целенаправленной работы по профилактике и раскрытию преступлений, своевременному реагированию на изменения оперативной обстановки, за семь месяцев текущего года количество уголовных правонарушений в городе снижено на 9,9%. А начиная с 2015 года наблюдается ежегодная положительная динамика сокращения преступности на 10,4%..

«Число тяжких преступлений снизилось на 10,8%, особо тяжких на 21,1%, небольшой и средней тяжести на 8,9%, краж чужого имущества на 9,3%, в том числе из квартир на 18,7%. Вместе с тем, на 1,8% улучшилась раскрываемость преступлений небольшой и средней тяжести, разбоев на 5,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 1,9%. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» раскрыто 13 тысяч 515 преступлений. Кроме того, раскрыто 3 тысячи 764 ранее совершенных преступлений, 1 тысяча 285 из них - преступления «прошлых лет», - сообщил Серик Кудебаев.

Между тем сенатор Толеубек Мукашев, учитывая статус Алматы, а также интенсивный ритм жизненных процессов, протекающих в мегаполисе, отметил важность обеспечения правопорядка в городе на должном уровне.

«На сегодня алматинская полиция оснащена современными технологиями, транспортом, средствами связи, специальным оборудованием. Необходима лишь отдача в работе полицейских. Состоялась конструктивная встреча, на которой обсужден спектр задач, стоящих перед сотрудниками полиции алматинского гарнизона. И, прежде всего, это защита конституционных прав и свобод граждан, а также обеспечение должного правопорядка и общественной безопасности в городе Алматы», - подытожил Толеубек Мукашев.

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