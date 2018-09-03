В Алматы заработала скоростная линия BRT

Работы по благоустройству тротуарной части ещё ведутся, но проезжая часть уже открыта.

О первом дне работы скоростной линии BRT рассказали в пресс-службе акимата Алматы, передает Zakon.kz.

С раннего утра вместе с началом работы общественного транспорта на остановках по улице Тимирязева контролёры "Онай" встречают пассажиров и разъясняют им особенности линии BRT, подсказывают новое расположение остановок. А тех, кто пришёл раньше всех, ждал приятный сюрприз - водители и контролёры вручали им сувениры в виде фирменных зонтиков, рюкзаков и флешек.

Строители предупреждают, что работы по благоустройству тротуарной части ещё ведутся, но проезжая часть уже открыта. Также в сентябре-октябре будет производится массовая посадка деревьев и кустарников.

"Скоростная линия общественного транспорта – это очень нужный для города проект, на улице Тимирязева очень плотный пассажиропоток, большое количество подвижного состава. Раньше пассажиры тратили очень много времени стоя в пробках, теперь же время в пути сократится в среднем на 32%. К примеру, если раньше, что бы добраться из Орбиты до центра человек тратил от 45 минут до часа и больше, теперь он проедет это расстояние за 25-30 минут. Отдавая приоритет общественному транспорту, мы ожидаем, что количество пассажиров будет расти, так как автобусы будут приходить вовремя", - отметил Садир Хамраев, руководитель транспортного холдинга.

"Ежедневно наши сотрудники проводят работу с водителями. Они дежурят на остановках, объясняют, как правильно подъезжать к платформе, контролируют соблюдение графика. Мы стараемся повысить качество обслуживания. Проект BRT очень удобен, в первую очередь, для наших пассажиров и водителей. Теперь они смогут ходить точно по расписанию, а не стоять в пробках. Есть конечно и проблемы, было несколько случаев в троллейбусами, но в ближайшие 2-3 дня они будут устранены", - рассказал Баурджан Кулишев, руководитель автопарка "Green Bus".

Как сообщил Талгат Хосчанов, руководитель управления пассажирского транспорта Алматы, после ввода скоростной автобусной линии время в пути в общественном транспорте сократится на 32%, а пассажиропоток увеличится на 40%.

"Другими словами, мы создаём комфортные условия для передвижения наших горожан. Кроме того, в сентябре мы поставим на линию новые, 18 метровые автобусы "гармошки". Они будут большей вместимости, с кондиционерами и камерами. Это значительно снизит загруженность автобусов в часы пик", - отметил Хосчанов.

Остановки по центру проезжей части несут две функции. Помимо основной, как остановочной площадки, они также будут выполнять функцию успокоения трафика. Эта мера сократит количество серьёзных ДТП на 50%.

"При всех нововведениях пропускная способность на ул.Тимирязева для автомобилей сократится незначительно. Если сейчас она составляет в среднем 55 тысяч единиц автотранспорта, то после введения линии БРТ прогнозируется снижение до 50 тысяч. Также мы сохранили порядка 5000 парковочных мест в шаговой доступности к улице Тимирязева. Линия BRT у нас реализована "открытого" типа, поэтому если создаётся какое-то препятствие, ДТП или поломка автобуса, водители могут объехать по свободной полосе. На линии дежурят несколько эвакуаторов и машины технической службы для автобусов. Полиция, также, ориентирована, в первую очередь, на предупреждение нарушений, пока все участники движения не привыкнут к новым правилам", - заключил Хосчанов.

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