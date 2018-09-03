Упразднить ТюркПА предложил Назарбаев

Также он выдвинул идею объединить институты тюркской культуры под эгидой ТЮРКСОЙ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил объединить все институты тюркской культуры под эгидой ТЮРКСОЙ. Об этом лидер Казахстана сказал в ходе VI саммита глав тюркоязычных государств в Чолпон-Ате в понедельник, передает КирТАГ.

«Я бы хотел обратить ваше внимание на вопросы деятельности Тюркского совета. Процессы глобализации требуют совершенствования работы Организации и адаптации ее к современным требованиям. На сегодняшний день мандат секретариата Организации ограничен техническими и протокольно-организационными вопросами. К тому же в деятельности институтов тюркского сотрудничества часто встречается дублирование. В связи с этим в целях усиления эффективности и функциональной гибкости нашей Организации и потенциала институтов предлагаю Тюркскую академию, Фонд тюркской культуры и наследия и Совет старейшин объединить с ТЮРКСОЙ. Все они должны работать под эгидой ТЮРКСОЙ. Нам много чиновников не надо», - сказал президент Казахстана.

Глава РК отметил, что парламентская ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА) выполнила свою цель по установлению сотрудничества между парламентами тюркских государств.

«Тем не менее на сегодняшний день в ее работе не наблюдается последовательности. Поэтому необходимо проанализировать деятельность этой структуры. Если она эффективна, то ее функции следует передать в ведение секретариата. Если не эффективна, то предлагаю ее полностью упразднить, так же эти меры позволят сэкономить средства. Если коллеги согласятся, мы примем краткое решение и секретариату поручим до следующего совета обсудить и внести предложения», - добавил Н.Назарбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!